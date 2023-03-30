السفير الفرنسي يُثمّن جهود وزارة التربية والتعليم في إدخال تعليم اللغة الفرنسية في الخطة الدراسية في ليبيا

طرابلس 30 مارس 2023 (وال)- ثمن السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج جهود وزارة التربية والتعليم في إدخال تعليم اللغة الفرنسية في الخطة الدراسية في ليبيا كلغة اِختيارية، مبديًا اِستعداد بلاده لدعم الخطة ببرامج التدريب والمناهج.

وأكد السفير الفرنسي خلال استقبال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد المقريف له بطرابلس اليوم الخميس، على أهمية العلاقات بين ليبيا وفرنسا وإعادة تفعيلها، مشددًا على أهمّية وحدة ليبيا واستقرارها ودعم سيادتها.

واستعرض المقريف خلال اللقاء جهود الوزارة في إدخال تعليم اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية كلغة اِختيارية إلى جانِب اللغة الإيطالية، مؤكدا أن إدخال اللغات الأجنبية في الخطة الدراسية يأتي ضمن سعي الوزارة إلى تطوير قطاع التعليم وتوسيع أفكار الطلاب والتلاميذ على الثقافات الأخرى.

وَأضَاف الوزير بأن قطاع التربية والتعليم في ليبيا قد أثبت جدارته من خلال النتائج التي تحصل عليها الطلاب والتلاميذ الليبيين فِي المُسابقات الدولية، مشيراً إلى تحصل 37 طالبا ليبيا على نتائج متقدمة في مبادرة الموهوبين العرب.

وحضر اللقاء مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور “عبدالسلام الصغير” ومدير إدارة البحوث بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور سيف النصر بالحسن وملحق التّعاون بالسفارة الفرنسية سيد رويس. (وال)

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