صدور العدد الثاني عشر من دورية “المنتقى”

الكويت 31 مارس 2023 (وال)- صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد الثاني عشر 2023 من الدورية العلمية المحكّمة “المنتقى”، التي تُعنى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، وتصدر باللغة الإنكليزية.

تضمّن العدد الدراسات التالية: “فهم انفصال صوماليلاند: تأريخ تشكّل الدولة الصومالية وإخفاقها (1960-1991)” لصهيب محمود؛ و”حقوق النساء في أجندة سياسات السلطة الفلسطينية الحقوقية” لآية راندال؛ و”الهوية المجزأة: فهم بناء الهوية السياسية الكردية” لسيڤان سعيد؛ و”الهجرة والفعل التنموي للتحويلات المالية في المجال الحضري في تونس: أي دينامية للتنمية؟” لشهاب اليحياوي؛ و”الحق في التعليم وسياسات السجون في مصر منذ عام 2013″ لسيف الإسلام عيد.

واشتمل باب المؤشر العربي على تحليل بعنوان “الرأي العام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2011: قراءة في نتائج المؤشر العربي” ليارا نصّار. في حين تضمّن باب مراجعات الكتب مراجعة سنى الخطيب لكتاب “الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة” لعزمي بشارة، ومراجعة صوفيا حنازلة لكتاب “حياة ثورية: يوميات الربيع العربي” لآصف بيّات. (وال) ح م/ ر ت

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