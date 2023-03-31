“الفصل الرابع: رؤى مسرحية” لجان جوان

دمشق 31 مارس 2023 (وال)- صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب في وزارة الثقافة السورية، كتاب نقدي توثيقي في المسرح للكاتب والناقد جوان جان بعنوان “الفصل الرابع: رؤى مسرحية”.

تضمَّن الكتاب ثلاثة فصول رئيسة، اندرج تحت كل واحد منها عدد من العناوين.

وجاء الفصل الأوَّل تحت عنوان “قضايا وآراء”، وفيه ناقش المؤلف عددًا من القضايا المسرحية مثل: مسرح الطفل، الكتاب المسرحيون، مفهوم المسرح الجوال، الملاحظات الإخراجية، المسرح كصناعة ثقافية، المونودراما.

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان “تجارب ورؤى في المسرح السوري” وفيه محطات نقدية عند عددٍ من العروض المسرحية السورية التي قُدِّمت بين العامين 2007 و2020 مثل: أجزاء، المنفردة، الشوكة، راجعين، منحنى خطر، بيت الدمية، هاملت، أناتول فيلد، نبض، الملك لير، عطر الليل، طميمة.

كما تحدث الكاتب في هذا الفصل عن عدد من المهرجانات المسرحية السورية؛ كمهرجان الرقة، ومهرجان الشباب، ومهرجان حماة.

واستعرض جوانب من تجارب بعض المسرحيين السوريين مثل: رياض عصمت وأسعد فضة ومها الصالح وبسام لطفي وجيانا عيد وسحر مرقدة وعباس النوري.

وفي هذا الفصل أيضًا عاد الكاتب إلى بدايات المسرح السوري عندما تحدث عن تجربة أحمد أبو خليل القباني وبدايات المسرح القومي في سورية، ودور المرأة في المسرح السوري، وواقع النص المسرحي السوري.

وخصَّص الفصل الثالث من الكتاب للحديث عن قضايا في المسرح العربي مثل: التنوير في المسرح العربي، رسالة المسرح العربي، لغة المسرح العربي وغيرها من القضايا المتعلقة بواقع المسرح العربي.

يقع الكتاب في 290 صفحة من القطع الكبير. (وال) ح م/ ر ت

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