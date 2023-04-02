ليبيا نيوز

المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعقد اجتماعه الثالث بطرابلس .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 2 ابريل 2023 (وال)- عُقد بمقر  المؤسسة_الوطنية_للنفط، الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والذي خصص لمناقشة عددا من المواضيع المتعلقة  بشؤون الطاقة في ليبيا .

 وناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى للطاقة لمتابعة خطة المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج إلى 2 مليون، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، بإلاضافة إلى مناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف #الطاقة البديلة. 

 وأكد المجتمعون دعم المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد خطتها 2023 -2027، وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها. 

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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