المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعقد اجتماعه الثالث بطرابلس .

طرابلس 2 ابريل 2023 (وال)- عُقد بمقر المؤسسة_الوطنية_للنفط، الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والذي خصص لمناقشة عددا من المواضيع المتعلقة بشؤون الطاقة في ليبيا .

وناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى للطاقة لمتابعة خطة المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج إلى 2 مليون، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، بإلاضافة إلى مناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف #الطاقة البديلة.

وأكد المجتمعون دعم المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد خطتها 2023 -2027، وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.

وال..