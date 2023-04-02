فريق اهل الخير بهون يتكفل بافطار نزلاء الاصلاح والتأهيل

هون 2 ابريل 2023م(وال) – نظم فريق اهل الخير عبر برنامجه الاذاعي الذي يقدم عبر اذاعة الجفرة المحلية بافطار نزلاء الاصلاح والتاهيل بالجفرة طوال شهر رمضان المبارك.

وقالت متحدثة باسم الفريق لوكالة الانباء الليبية ” برنامج اهل الخير الذي يقدم للسنة السابعة خلال شهر رمضان يشهد تفاعلا وتجاوبا من الاهالي الذين يتسابقون لاعداد وجبة الافطار لستة وثلاثين نزيلا بشكل يومي وهو عدد الاشخاص الغير مقيمين في المنطقة فيما تقدم اسر النزلاء من المنطقة وجبة الافطار للنزلاء الاخرين ” .

واوضحت بان مساعدات اخرى تقدم للاسر الاكثر احتياجا في هون سلات رمضانية غذائية متكاملة تشتمل على الزيت والطماطم والارز والسكر والدقيق والمكرونة والحليب والتمور اضافة الى اللحوم والخضروات وغيرها.. كما تقدم مساعدات مالية لمرضى الاورام والكلى وغيرها ممن يحتاجون للادوية.

واشارت بان هده المساعدات عينية ومالية هي تبرعات من الاهالي والتجار ورجال الاعمال تعبيرا عن تعاطفهم ودعمهم للمحتاجين.

… وال الجفرة