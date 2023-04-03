مقتل 22 شخصا بسبب عواصف قوية اجناحت جنوب ووسط أمريكا.

واشنطن 2 أبريل 2023 م(وال)- لقي 22 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بسبب عاصفة قوية مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة .



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيرًا من عواصف رعدية في أجزاء من شرق الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتساقط الأشجار بسبب رياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الأعاصير أدت إلى انهيار أسقف وجدران الكثير من المباني في ولاية اركنسو وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتل روك ومناطق كبيرة في شرق وشمال شرق المدينة.

ويأتي الطقس المضطرب بعد أسبوع من سلسلة عواصف رعدية تسببت في إعصار قاتل اجتاح بلدة رولينج فورك بولاية مسيسبي ودمر الكثير من منازل البلدة البالغ عددها 400 وأسفر عن مقتل 26 شخصا.