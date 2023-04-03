وزير داخلية تونس : الأوضاع الأمنية على الحدود مع ليبيا آمنة ولا تدعوا للقلق.

تونس 02 ابريل 2023م (وال)- قال وزير الداخلية التونسي ” كمـال الفقي ” إن الأوضاع الأمنية على الحدود مع ليبيا آمنة ولا تدعوا للقلق.

وأكد ” الفقي ” في تصريحات للصحفيين خلال زيارة عمل قام بها إلى منطقة تطاوين جنوب شرق تونس أن التواصل بين السلطات التونسية والليبية متواصل ومستمر لتأمين الحدود من كافة التّهديدات الإرهابيّة والتهريب.

واطلع وزير الداخلية التونسي خلال زيارته على ظروف عمل الوحدات التابعة لمختلف الأسلاك من الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنيّة، حيث استهلّ زيارته بتفقد مدى جاهزيّة الوحدات الأمنيّة المتمركزة بعدة نقاط ومفترقات من مختلف التشكيلات العاملة بتطاوين ورمادة وذهيبة.

كما قام بزيارة مركز شرطة الحدود بالمعبر الحدودي الذهيبة للاطلاع على دور هذه الوحدة في تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين من جهة وحماية التراب الوطني من جهة أخرى.

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