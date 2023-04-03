جلسة حوارية حول المجلس القومي للمرأة الليبية .

طرابلس 02 ابريل 2023 م ( وال ) – نظمت رابطة الدبلوماسيين الليبيين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة الليبية امس السبت بالعاصمة طرابلس – الصالون السياسي الأول لرابطة الدبلوماسيين الليبيين – جلسة حوارية تحت شعار الدور ( الدبلوماسي والسياسي للمجلس القومي للمرأة الليبية في تحقيق وحدة وأمن واستقرار ليبيا ) .

واستعرضت المتحدث الرسمي للمجلس القومي للمرأة الليبية ” لمياء الزليطني ” فى مستهل الجلسة الحوارية أهداف المجلس القومي والرؤية الاستراتيجية له والدور الذي يلعبه المجلس في رسم مشاريع السياسة العامة وإعداد صيغ قانونية جديدة حول مختلف قضايا المرأة التي تحتاج للتعديل وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وجمع السلاح وعودة المهجرين وتقديم الدعم المادي والنفسي للنساء المحتاجات والمُعنفات ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والدفع بعجلة التنمية المستدامة وتوعية المرأة بحقوقها السياسية والاقتصادية.

كما تناولت ” الزليطني ” آليات الانخراط في عضوية المجلس القومي للمرأة وكيفية دعم المجلس للنساء والوصول إليهن في كافة المدن والبلديات ، موضحة أنه على الرغم من قصر مدة انشاء المجلس الذي لم يتجاوز الخمسة اشهر الا ان عدد المكاتب والفروع وصل الى ( 170 ) مكتب وفرع على كامل التراب الليبي ووصلت العضويات إلى قرابة ( 17 ) ألف عضوة .

وتم خلال الجلسة الحوارية التعريف بالمجلس القومي وقانونية انشائه، ودور المجلس على المستوي الدبلوماسي في مراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وأيضا تمثيل ليبيا في المنظمات العربية والاقليمية والدولية

كما تناول المشاركون في الجلسة الحوارية بالبحث الدور السياسي في دعم الاستقرار الامني والمساهمة في جمع السلاح وتطبيق تجارب الدول في عملية التأثير السياسي.

حضر الجلسة الحوارية أمين عام رابطة الدبلوماسيين الليبيين السفير “سالم قواطين” و” عبد الحميد الحكيمي “عن رابطة الدبلوماسيين ومديرة مكتب المرأة برابطة الدبلوماسيين الليبيين “صابرين الورفلي ” وعميد كلية اللغات “هدى العبيدي ” ومستشار المجلس القومي ” مؤيد الفطيس ” ، ومديرة مكتب المجلس القومي فرع صبراته وعدد من سيدات المجلس القومي من صبراته والخمس وزليتن وسوق الجمعة .

(وال )