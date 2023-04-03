تدريبات بحرية كورية أمريكية يابانية مشتركة.

سيول 3 أبريل 2023 (وال) – ستبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان اليوم الاثنين مناورات بحرية ثلاثية بمشاركة حاملة طائرات أمريكية في المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية، وسط جهود مشتركة لتعزيز الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” نقلا عن وزارة الدفاع الكورية قولها إن تدريبات البحث والإنقاذ المضادة للغواصات ستجري لمدة يومين بمشاركة حاملة الطائرات “يو إس إس نيمتز”، في المياه الدولية جنوب جزيرة جيجو الجنوبية.

وأكدت الوزارة أنه تم الترتيب لتعزيز قدرات الاستجابة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ضد التهديدات المتقدمة لكوريا الشمالية تحت الماء، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات (SLBM).

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