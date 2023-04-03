الدولار يرتفع في ظل مخاوف التضخم.

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لندن 3 ابريل 2023 م ( وال ) – وارتفع مؤشر الدولار، والذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.078 % إلى 103.01، متجاوزا عتبة 103 للمرة الأولى في أسبوع.

وهبط اليورو 0.44 % إلى 1.0791 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.0788 دولار، كما تراجع الين الياباني 0.46 % إلى 133.41 للدولار.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2277 دولار بانخفاض 0.45 %، فيما زاد الدولار 0.32 % قابل الفرنك السويسري.

وعلى صعيد العملات المشفرة، تراجعت عملة “بتكوين” في آخر تداول 2.43 % إلى 27703.00 دولار، وهبطت عملة “إيثريوم” 2.27 % إلى 1776.40 دولار.

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