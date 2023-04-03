عقيلة يؤكد للأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس على ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة وسرعة إنجاز القوانين الانتخابية .

القبة | 02 أبريل 2023

م ( وال ) – التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” رفقة نائبه الثاني”عبدالهادي الصغير” مع الأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس مساء الاحد أكد ” عقيلة ” على أعضاء اللجنة بضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة الف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان مجلس النواب انتخب في 20 من مارس الماضي ممثليه في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

كما أعلن المجلس الأعلى للدولة في التاسع والعشرين من نفس الشهر أسماء ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب «6+6».

وحسب قرار صادر عن المجلس، تتشكل اللجنة من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

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