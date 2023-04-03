ارتفاع أسعار النفط بعد قرار مفاجئ بخفض الإنتاج.

سنغافورة 3 أبريل 2023 (وال) – ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بنحو 5 في المائة بعد أن أعلنت السعودية ومنتجون آخرون للنفط في مجموعة “أوبك+” عن خفض طوعي مفاجئ في إنتاج الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 5.02 في المائة إلى 83.90 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.85 في المائة إلى 79.34 دولار للبرميل.

وقررت السعودية والإمارات والكويت والعراق وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق ، خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها مجموعة “أوبك+” في أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يوميا.

ويأتي الارتفاع قبيل اجتماع لوزراء الطاقة والنفط في مجموعة “أوبك+”، التي تضم روسيا والسعودية، والذي كان من المتوقع أن تلتزم خلاله الدول بالتخفيضات المعلنة مسبقا، والبالغة مليوني برميل يومياً، والمعمول بها بالفعل حتى نهاية 2023.

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