باتيلي يطلع رئيس النيجر على الجهود الأممية لتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا .

طرابلس 03 ابريل 2023م (وال ) – اجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” عبد اللهِ باتيلي ” مباحثات في النيجر مع الرئيس ” محمد بازوم ” تناولت جهود إرساء السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وقال ” باتيلي ” في تغريدة نشرتها البعثة الأممية عبر موقعها الالكتروني “أجريت في ختام جولتي في دول الجوار بجنوب ليبيا، عقدت اليوم في نيامي سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في النيجر، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، ووزيرا الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية. وتركزت نقاشاتنا حول إرساء السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة”.

وأضاف ” باتيلي ” أطلعتُ الرئيس ” بازوم ” على التقدم المحرز في المسار الأمني، وبخاصة جهود تسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. كما أطلعته على آخر التطورات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات هذا العام.

وأثنى الرئيس ” بازوم ” خلال اللقاء على جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا في هذه الفترة الحرجة، معرباً عن دعمه للشعب الليبي في سعيه نحو ترسيخ السلام والاستقرار .

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