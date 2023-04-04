الخارجية الألمانية تدعو روسيا للتخلي عن زرع الألغام في الأراضي الزراعية بأوكرانيا

برلين 04 أبريل 2023 (وال)- دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك روسيا إلى وقف زرع الألغام في الأراضي الزراعية بأوكرانيا.

وقالت بيربوك – في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في برلين – إن “الألغام لا تؤدي فقط إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، لكنها تمنع أيضًا العديد من المزارعين من حرث حقولهم وجلب المحصول”، مضيفة “بهذه الطريقة تقلل روسيا من المعروض من المواد الغذائية في السوق العالمية، وبالتالي تزيد الجوع في العالم”. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال