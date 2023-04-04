أستراليا تحظر تطبيق (تيك توك) على الأجهزة الحكومية لأسباب امنية.

كانبرا 4 أبريل 2023 (وال) – أعلنت الحكومة الأسترالية حظر تطبيق “تيك توك” على جميع الأجهزة الصادرة عن إدارات ووكالات الكومنولث، وذلك بناء على نصيحة من خبراء الاستخبارات والأمن.

وقال المدعي العام الأسترالي إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن عمليًا .. مؤكدًا أنه لن يتم منح الإعفاءات إلا على أساس كل حالة على حدة وفي ظل وجود إجراءات تخفيف أمنية مناسبة.

وكانت عدة دول قامت مؤخرًا بحظر تطبيق “تيك توك”، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، على الأجهزة الصادرة عن الحكومة، ومنها كندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة ، وسط مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

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