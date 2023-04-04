وزير المواصلات يبحث مع السفير الالماني عودة الشركات الألمانية لإستئناف عملها في ليبيا

طرابلس 04 أبريل 2023 (وال)- ناقش وزير المواصلات محمد الشهوبي اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة بطرابلس، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، عودة الشركات الألمانية لإستئناف عملها في ليبيا، وأوجه التعاون المتعلقة بقطاع المواصلات والنقل.

وأشاد وزير المواصلات خلال اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرصه على تعزيزها في ما يخدم مصلحة البلدين.

وأعرب السفير الألماني من جانبه عزم بلده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مجال المواصلات والنقل، ورغبتها في تفعيل التعاون على مختلف الأصعدة والبحث عن كيفية عودة الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشاد وزير المواصلات خلال اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرصه على تعزيزها في ما يخدم مصلحة البلدين.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ومستشار العلاقات الدولية وعلى القمودي، ومدير مكتب التعاون بديوان الوزارة عادل بخيت إبراهيم والوفد المرافق للسفير الألماني. (وال)

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