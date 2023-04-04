مقتل مدنيين اثنين جراء العدوان الصهيوني على دمشق.

دمشق 4 أبريل 2023 (وال) – استهدفت صواريخ العدو الصهيوني العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية في رابع هجوم من نوعه منذ الخميس الماضي ، ما أدى لمقتل شخصين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله ” في تمام الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف أن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.

.. ( وال ) ..