وزارة العمل والتأهيل تعلن عن توفر ( 65 ) فرصة عمل للعناصر الوطنية بالمختبر المرجعي زليتن .

طرابلس 4 ابريل 2023 م ( وال ) – أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عن توفر ( 65 ) فرصة عمل للعناصر الوطنية بالمختبر المرجعي زليتن .

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية أن الوطائف المطلوبة هي وظيفة طبيب بشري العدد ” 5 ” أطباء ، وظيفة طبيب مختبرات العدد ” 35 ” طبيبا “، وظيفة فني صحي العدد “5 ” فنيين ، وظيفة تمريض عام العدد ” 20 ” ممرضا .

ودعت الوزارة الراغبين للتقدم لإحدى هذه الوطائف الحضور إلى مكتب العمل والتأهيل بمقره بالمجمع الإداري زليتن الدور الرابع .

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