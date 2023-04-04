ليبيا نيوز

وزارة العمل والتأهيل تعلن عن توفر ( 65 ) فرصة عمل للعناصر الوطنية بالمختبر المرجعي زليتن .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس  4 ابريل 2023 م ( وال ) –  أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عن توفر  ( 65 ) فرصة عمل للعناصر الوطنية بالمختبر المرجعي زليتن  .

         وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية أن الوطائف المطلوبة هي  وظيفة طبيب بشري العدد ” 5 ”  أطباء ،  وظيفة طبيب مختبرات العدد ” 35 ” طبيبا “،  وظيفة  فني صحي العدد  “5 ”  فنيين ، وظيفة تمريض عام العدد ” 20 ” ممرضا .

 ودعت الوزارة الراغبين للتقدم لإحدى هذه الوطائف الحضور إلى مكتب العمل  والتأهيل بمقره بالمجمع الإداري زليتن الدور الرابع .

…( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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