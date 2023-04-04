تونس| لقاء عمل حول حماية المسار الانتخابي بحضور رئيس المفوضية

تونس 04 أبريل 2023 (وال)- بدأت في العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء، لقاء عمل حول “حماية المسار الانتخابي من تهديدات الإعلام الرقمي”، بمشاركة رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق أبو عسكر، وعددٍ من مسؤولي الهيئة، إلى جانب عددٍ من الخبراء الدوليين في مجال الرصد الإعلامي.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء العمل عددًا من المحاور أبرزها مناقشة آليات الربط والتعاون بين المفوضية والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي الموجه للعملية الانتخابية، ووضع خطة للتعامل مع ظاهرة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وفق القوانين النافذة بهدف الحد منها، والكشف عن مصادرها، ومعاقبة مرتكبيها خاصة وأن القوانين في ليبيا تجرم مثل هذه الظواهر وتضع لها العقوبات الرادعة لما لها من آثار سلبية على مجريات العملية الانتخابية.

ويلقي اللقاء الضوء على التشريعات الليبية القائمة وإمكانية تطويرها في سبيل تعزيز نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، إضافة إلى الإطلاع على تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في مجال الرصد الإعلامي والتدابير العملية التي اتخذتها الهيئة التونسية في سبيل حماية الانتخابات من تهديدات الإعلام الرقمي. (وال)

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