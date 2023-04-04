لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج تبحث إمكانية نقلهم لاستكمال باقي العقوبات المحكومين بها في ليبيا

طرابلس 04 أبريل 2023 (وال)- بحثت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج، أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج وإمكانية نقل المحكومين منهم لاستكمال باقي العقوبات المحكومين بها في ليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة المعاد تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (445/2022 ) اليوم الثلاثاء بديوان وزارة العدل في طرابلس، برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن وحضور الأعضاء ومقرر اللجنة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أنه جرى خلال الاجتماع استعراض بنود جدول الأعمال، واعتماد محضر الاجتماع السابق ومناقشة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج من موقوفين ومحكومين وإمكانية نقل المحكومين منهم لإستكمال باقي العقوبات المحكومين بها في ليبيا. (وال)

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