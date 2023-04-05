وزارة الخارجية العراقية تعلن إعادة فتح سفارة العراق في ليبيا

بغداد 4 أبريل 2023م (وال) ـ أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية “أحمد الصحاف” قوله في بيان تلقته إن “العراق يقرِّر إعادة فتح سفارته في ليبيا، واستئناف العمل الدبلوماسي تعزيزاً للعلاقات الثنائيَّة بين البلدين وحرصاً على تقديم الخدمات لأبناء الجالية العراقيّة الكريمة”.

وكان وفد من وزارة الخارجية العراقية، قد زار ليبيا في 16 من مارس الماضي، وعقد عدة اجتماعات، من بينها اجتماع مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف”.

وأكد الوفد الدبلوماسي العراقي “رغبة العراق بإمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلا عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المُقيمة في ليبيا”.

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