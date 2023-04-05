وزير الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية .

طرابلس 04 إبريل 2023م ( وال )-عقد وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية .

وذكرت وزارة الصحة أن الاجتماع تناول مناقشة أعمال اللجنة بشأن وضع الخطط والسياسات للحد من أعباء أمراض القلب والأوعية الدموية، والوقوف على التحديات والمعوقات وتذليلها ، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

واستعرض المجتمعون الاستعدادات النهائية لإطلاق « البرنامج الوطني لدعامة الحياة »، الذي يهدف إلى إنعاش الخدمات الطبية لمرضى القلب داخل المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الكبرى، بالتعاون مع استشاريي أمراض القلب، وذلك للاستفادة من الخبرات الوطنية لدعم برنامج توطين العلاج بالداخل.

وأكد وزير الصحة على أهمية التوعية بأمراض القلب والشرايين وطرق الوقاية منها ، مشيرا إلى أن جهود الوزارة ستنصب على تفعيل طرق الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بتوفير رعاية أولية قوية ومؤثرة ، فضلًا عن إطلاق برامج لتأهيل الأطباء والاستشاريين، وتوفير التقنيات العلاجية والجراحية اللازمة .

وشدد ” أبوجناح ” على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ، والخبرات الوطنية في توطين الخدمات العلاجية للقلب ، والتوسع في إجراء قساطر القلب وعمليات القلب المفتوح ، في كل المناطق لتقريب الخدمات للمواطنين.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات “سعد الدين عبد الوكيل ” ، ورئيس مجلس التخصصات الطبية ” امحمد ساسي ” .

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