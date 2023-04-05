مديرية امن النواحي الأربع تلقي القبض على سوري وخمسة ليبيين بتهمة سرقة مخزن للأدوية الزراعية.

طرابلس 04 ابريل 2023م (وال)- تمكن عناصر شرطة غرب قصر بن غشير بمديرية أمن النواحي الأربع من إلقاء القبض شخص سوري الجنسية ارتكب جريمة سرقة داخل مخزن للأدوية الزراعية.

وذكرت وزارة الداخلية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك” أن بلاغ ورد لمركز شرطة غرب قصر بن غشير بمديرية أمن النواحي الأربع من قبل أحد المواطنين بشأن تعرضه لسرقة من داخل مخزن الأدوية الزراعية الذي يملكه.

وأضافت بأنه وعلى الفور تم تكليف أعضاء التحري بالمركز بالبحث والتحري عن الواقعة وتم ضبط متهم في هذه الواقعة وهو شخص سوري يحمل الجنسية السورية.

وأوضحت أنه بالاستدلال معه اعترف بارتكابه لواقعة السرقة رفقة خمسة أشخاص يحملون الجنسية الليبية حيت تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم واحالتهم إلى النيابة العامة.

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