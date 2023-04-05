اتفاقيـة تعاون مشترك بين أكاديميـة الدراسات العليا و الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية .

طرابلس 04 ابريل 2023م ( وال ) – وقعت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا و الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية اتفاقية تعاون مشترك في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وقع الاتفاقية عن الأكاديمية الليبية ” رمضان المدني ” رئيس الأكاديمية وعن الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية المهندس ” عبد الباسط سالم الباعور “.

وأعرب الجانبان – خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي حضرها عدد من مدراء الإدارات بين الجانبين – عن سعادتهما بهذه الخطوة التي تعتبر بمثابة بداية جيدة للعمل على تطوير وتحديث القطاع والارتقاء به إلى المستوى المطلوب.

وأكدا على أن الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية الليبية و الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق التنمية المستدامة في ربوع ليبيا.

وأضافا بأن هذه الاتفاقية ستوفر من خلالها الأكاديمية حقائب تدريبية تتناسب مع متطلبات الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية كما ستساهم في رفع كفاءة منتسبي الهيئة وفق خطة تدريبية على مستوى عالي يشرف على تنفيذها أساتذة ذوي خبرة في هذا المجال.

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