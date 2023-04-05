باتيلي : حان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها

بنغازي 05 أبريل 2023 (وال)- أجرى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي اليوم الأربعاء، زيارة لجامعة بنغازي إطلع خلالها على أعمال الترميم الجارية فيها.

ونشر باتيلي – تغريدات عقب الزيارة عبر حسابه بتويتر – قال فيها “إن إصلاح المباني التي دمرتها الحرب والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية للشباب في ليبيا، وحان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها”، واصفا مناقشات أجراها مع عددٍ من أساتذة الجامعة وممثلي اتحادات الطلاب بالمناقشات الشيقة.

وخلال الجولة أطلع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي ورئيس الجامعة عز الدين الدرسي؛ باتيلي على المشاريع التي قيد الإنجاز بالجامعة. (وال)

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