ليبيا تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى

طرابلس 05 أبريل 2023 (وال)- دانت دولة ليبيا اليوم الاربعاء اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخله خلال أيام شهر رمضان الفضيل.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك – إن هذه الممارسات العنصرية السافرة وغير المقبولة ضد الشعب الفلسطيني واستهداف الأماكن المقدسة هي أعمال مرفوضة وتستفز مشاعر المسلمين وتتعارض مع كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي وضع حد لهذه الاعتداءات.

وجددت الوزارة موقف دولة ليبيا والشعب الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة وتأييد دولة ليبيا الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني. (وال)

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