برنت يرتفع 85.32 دولار مدعوما بانخفاض المخزونات.

واشنطن 5 أبريل 2023 م ( وال ) – ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وأحدث خفض في أهداف الإنتاج الخاصة بتحالف أوبك+.

وارتفع العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.32 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 81.04 دولار للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو أربعة ملايين برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.7 مليون برميل.

وساعدت الأهداف الأخيرة التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على رفع أسعار النفط.

وستزيد خطة أوبك+ الحجم الإجمالي للتخفيضات إلى 3.66 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر، بما يعادل 3.7 بالمئة تقريبًا من الطلب العالمي.

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