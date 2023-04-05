ليبيا نيوز

الرئيس السابق ترامب يسلم نفسه لممثلي مكتب الادعاء بمحكمة مانهاتن.

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نيويورك  04 أبريل 2023 م ( وال ) –  سلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه مساءأمس  الثلاثاء إلى مسؤولي مكتب الادعاء بمحكمة مانهاتن بعد أن وجهت إليه هيئة محلفين كبرى فى وقت سابق لائحة اتهام .

وتتضمن لائحة الاتهام دفعه لأموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيلز لشراء صمتها بشأن علاقة حميمة معها الأمر الذي ينفيه ترامب.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست في موقعها الإلكتروني مساء اليوم عن ترامب قوله في تغريدة له على وسائل التواصل الاجتماعي لدى وصوله إلى مقر المحكمة إن التجربة ” سيريالية ” وإنهم سوف يعتقلونه ، وهو لا يستطيع أن يصدق أن هذا يحدث في أمريكا .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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