وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع الجهات التابعة للقطاع للرفع من المستوي العلمي لمقدمي الخدمات الصحية

طرابلس 5 إبريل 2023|م ( وال ) – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح” اجتماعًا موسعًا، مساء أمس الثلاثاء مع رؤساء الجهات والهيئات التابعة للقطاع، المعنية برفع المستوي العلمي والعملي لمقدمي الخدمات الصحية في مختلف المهن والاختصاصات الصحية ولمناقشة خطة العمل بعدد من الملفات خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك أن الاجتماع الذي عقد بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات “سعد الدين عبد الوكيل” تناول ملف التعليم الطبي المستمر، واستراتيجية الارتقاء ببرامج التدريب، فضلاً عن مناقشة استعدادات الوزارة لإطلاق البرامج التدريبية للعاملين الصحيين للعام 2023.

بدوره، شدّد ” أبوجناح ” على ضرورة التنسيق الدائم والتكاتف بين جهات وهيئات الوزارة المختلفة، وتوحيد الجهود المبذولة بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة، بشكل واقعي وملموس.

يشار إلى أن هذا الاجتماع عقد بحضور مديري مركز اعتماد المؤسسات الصحية، مجلس عمادات التدريب الطبي، مركز تطوير النظام الصحي، ورؤساء مجلس التخصصات الطبية، مجلس إدارة المجلس الصحي العام، هيئة التأمين الطبي، ومدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

…..( وال ) …..