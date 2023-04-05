وفد من المنظمة الدولية للطيران المدني يبحث عودة الطيران الليبي إلى الأجواء الأوروبية

طرابلس 05 أبريل 2023 (وال)- ‎قام وفد من المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط “ICAO” بزيارة تفقدية لمطاري معيتيقة ومصراتة.

‎وقالت وزارة المواصلات إن الجولة تهدف إلى الوقوف على وضع الطيران المدني في ليبيا، تمهيدًا لزيارة وفد التدقيق المتوقع إجراؤها نهاية العام الحالي.

وشملت الزيارة محطة الركاب بمطار معيتيقة الدولي، اطلع خلالها الوفد على المشاريع الجارية به والتي تستهدف زيادة قدرته الاستيعابية بعد افتتاح صالة المغادرة الجديدة وربطها بالحالية.

‎يذكر أن المفوضية الأوروبية قد فرضت في ديسمبر 2014 حظرًا على مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبي فوق أجواء الدول الأعضاء بالاتحاد. (وال)

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