أسعار النفط تسجل تراجعا في الأسواق الأوروبية

لندن 5 ابريل 2023 (وال) – تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية اليوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة ،ليتخلي الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر خام برنت عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع .

وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 84.56 دولار ، من مستوى الافتتاح عند 85.17 دولار ، وسجل أعلى مستوى عند 85.51دولار.

و تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوى 80.31 دولار للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 80.97$دولار، و سجل أعلى مستوى عند دولار81.19$ .

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