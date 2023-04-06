مجلس جامعة الدول العربية يعقد اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات على المسجد الأقصى .

القاهرة 5 ابريل 2023 (وال) – بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاربعاء أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب مصر الدائم بالجامعة، ومشاركة المندوبين الدائمين بالجامعة ومن يمثلونهم.

وسيتم خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة اتخاذ موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات الصهيونية على اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لللمسجد الاقصى المبارك والاعتداء ععلى المصلين والمعتكفين فيه.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ادان في بيان اليوم اقتحام القوات االصهيونية للمسجد الأقصى، ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقارب من 400 فلسطيني.