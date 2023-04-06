المنفي يبحث مع السفير الألماني وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

طرابلس 5 أبريل 2023م (وال) ـ بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، سفير ألمانيا لدى ليبيا، “مِخائيل أونماخت” العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد “المنفي” خلال استقباله السفير الالماني استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات بما فيها الشراكة مع البعثة الأممية لإنجاز الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

من جهته، أشاد السفير الألماني بعمل المجلس الرئاسي في ملق المصالحة والانتخابات والتزامه بالعمل مع كل الأطراف للمحافظة على وحدة البلاد سعياً لتحقيق الانتخابات.