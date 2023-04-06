لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستعرض نتائج عملها.

طرابلس 5 أبريل 2023 (وال) ـ عقدت اللجنة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، اليوم الأربعاء اجتماعها الرابع بحضور وزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”.

وأفادت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على “فيسبوك” بأن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الملامح النهائية لاستراتيجية التشغيل التي أنجزتها اللجنة.

كما عرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة العمل والتأهيل في طرابلس، المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تتضمن الرؤية والرسالة والأهداف، بعد ما أنهت الفرق المكلّفة بالخصوص أعمالها.

وأشاد “العابد” بجهود أعضاء اللجنة لاستكمال العمل على أكمل وجه وإظهار المبادرة بالشكل المطلوب، خاصة أن سوق العمل الليبي يحتاج وقفة جادة لاستيعاب العمالة الليبية مطالبا بتعزيز التواصل مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لاستكمال ملامح المبادرة بشكل تام تمهيدا لاعتمادها.

وتهدف المبادرة إلى تخفيض نسبة البطالة في ليبيا، ومنح المزايا والحوافز المادية للباحثين عن العمل لتمكينهم اقتصاديا، إضافة إلى التركيز على جانب تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في المهن الحرفية من أجل تمكينهم وإدماجهم في سوق العمل الليبي.

(وال)