الصحة العالمية تُحذر من خطر تفشي حمى الضنك وفيروس زيكا في أوروبا

جنيف 06 أبريل 2023 (وال)- حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الدول الواقعة شمالي الكرة الأرضية، معرضة لخطر تفشي حمى الضنك وفيروسي زيكا وشيكونجونيا، فيما يُعزز التغير المناخي المدى الذي يمكن أن ينقل فيه البعوض هذه الأمراض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء.

في ظل حدوث الكوارث المناخية بصورة أكبر من ذي قبل، يتخوف الخبراء من أن تصبح الأمراض التي تنقلها الحشرات أكثر شيوعًا، بما في ذلك في مناطق العالم التي لا تُمثل فيها تهديدًا حاليًا.

هذا هو ما حدث العام الجاري في دول نصف الكرة الجنوبي التي عاد فيها الصيف لتوه، حيث يشهد الفصل عادة زيادة أعداد البعوض. (وال)

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