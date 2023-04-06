عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بعد فرض قيود مشددة على المصلين.

القدس 6 أبريل 2023 (وال) – اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني ،بعد فرض قيود مشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين واخراجهم بالقوة لليوم الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت الساعة السابعة صباحا المسجد الأقصى المبارك معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.

وأضافت أنه عقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم ، فتحت باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين ، والتي تأتي لمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة قبل الماضية المسجد الاقصى عقب صلاتي التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة ، الامر الذي أثار ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات.

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