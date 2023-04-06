ليبيا نيوز

“الكينونة والعنف وصراع البقاء: دراسة في أصول العنف البشري”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بيروت 06 أبريل 2023 (وال) ـ  صدر حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب جديد للدكتور الأب هاني بيوس حنا بعنوان “الكينونة والعنف وصراع البقاء: دراسة في أصول العنف البشري نشأته وأسبابه”. يقول المؤلف في تذييله لكتابه: هل يجب عدّ العنف ظاهرة اجتماعية واختزاله في مجموعة أفعال تبدو وكأنها خارجية بين الأشخاص، أم على المرء […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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