بيروت 06 أبريل 2023 (وال) ـ صدر حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب جديد للدكتور الأب هاني بيوس حنا بعنوان “الكينونة والعنف وصراع البقاء: دراسة في أصول العنف البشري نشأته وأسبابه”. يقول المؤلف في تذييله لكتابه: هل يجب عدّ العنف ظاهرة اجتماعية واختزاله في مجموعة أفعال تبدو وكأنها خارجية بين الأشخاص، أم على المرء […]

ظهرت المقالة “الكينونة والعنف وصراع البقاء: دراسة في أصول العنف البشري” أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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