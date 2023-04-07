جنوب إفريقيا: جدل حول رسو سفينتين حربيتين إيرانيتين في كيب تاون .

كيب تاون 06 ابريل 2023م (وال) – أصبحت حكومة جنوب أفريقيا بعد أسابيع قليلة على استضافتها تمرينا عسكريا بحريا مع روسيا والصين في مياهها الإقليمية، محل انتقاد بشأن رسو سفينتين حربيتين إيرانيتين، منذ يوم الجمعة الماضي، في ميناء كيب تاون .

وتلقى أعضاء لجنة العلاقات الدبلوماسية في البرلمان وثيقة من سفارة الولايات المتحدة لدى جنوب إفريقيا حذرت من أن “الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم، بما يشمل الخدمات الحربية، لكيانات مصنفة مهددون بالتعرض لعقوبات”، في إشارة واضحة إلى السفينتين الراسيتين في الميناء.

من جانبه، اتهم عضو البرلمان عن حزب التحالف الديمقراطي (المعارض)، دارين بيرغمان، حكومة جنوب إفريقيا بالتخلي عن “أي عقلانية في سياسة علاقاتها الخارجية.

واعتبر بيرغمان أنه “من المستغرب كيف انحرف المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم) عن سياسته الدولية التي يفترض أنها قائمة على حقوق الإنسان إلى سياسة أصبحت فيها أولويته حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنظام الإيراني.

ومن المفارقات أن ثاني أكبر سفينة عابرة للمحيطات في العالم، وهي سفينة “الملكة ماري 2” البريطانية، من المقرر وصولها نهاية الأسبوع إلى كيب تاون، بعد رسوها في ديربان خلال اليومين الماضيين .

(وال)