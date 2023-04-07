نورلاند يناقش مع الكوني استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

طرابلس 6 أبريل 2023م (وال) ـ جدد المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا “ريتشارد نورلاند” دعم بلاده الجهود الممثل الأممي “عبدالله باتيلي” لتنظيم الانتخابات في ليبيا العام الجاري.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر عقب لقاء المبعوث الأمريكي مع النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكونيِ”.

وقال نورلاند في التغريدة: “سعدت بلقاء عضو المجلس الرئاسي الليبي الكونيِ، لكي أجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لتنظيم الانتخابات هذه السنة”.

وأضاف “نورلاند”: ” ناقشنا أيضا كيف أن استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار الجديدة سوف تجلب التركيز للمناطق المهمشة تاريخيا في ليبيا”.