النشاط المدرسي والتفتيش التربوي يبحثان آليات التنسيق والمتابعة لكافة المناشط والمسابقات المدرسية.

طرابلس 06 ابريل 2023م (وال) – بحثت إدارة النشاط المدرسي، ومصلحة التفتيش التربوي بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية آليات التنسيق والمتابعة لكافة المناشط والمسابقات المدرسية في مختلف المجالات، وإيجاد طرق ناجعة للتواصل والاتصال بينهما، وفق اختصاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بحضور مدير إدارة النشاط ” عبد الباسط النعاس”، ورئيس مصلحة التفتيش التربوي “سعد القمودي” وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارة والمصلحة.

وتناول الاجتماع عرض مقترح تنفيذ المسابقة المنهجية للصف التاسع من التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، والتعاون لإنجاح المسابقة في مختلف مراحلها، وتحديد لجنة التحكيم والتقييم للمسابقة.

وتم في ختام الاجتماع التأكيد على التعاون المتبادل والمستمر بين إدارة النشاط المدرسي ومصلحة التفتيش التربوي.

(وال)