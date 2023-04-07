الخارجية الامريكية: يتعين على الصين ودول أخرى حث كوريا الشمالية على وقف استفزازاتها .

واشنطن 07 أبريل 2023 ( وال ) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الصين وأي دول أخرى لديها علاقة مع كوريا الشمالية يتعين عليها تشجيع بيونج يانج على وقف أعمالها الاستفزازية، وسط تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية في أي وقت.

وأفاد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل بأن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية لمنع المزيد من التصعيد.

وتابع المتحدث “لقد كنا متوافقين تماما على أن الدول التي لها نفوذ وعلاقات مع كوريا الشمالية تتحمل مسؤولية التعامل معها وتشجيعها على الكف عن أنشطتها الخطيرة وغير المبالية والمزعزعة للاستقرار والتي يمكن أن تؤثر ليس فقط عبر المحيطين الهندي والهادئ ولكن على المنطقة الأكثر اتساعا”، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبي.

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