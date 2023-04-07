دراسة: ذوبان الجليد يشهد معدلات قياسية مما يؤثر على سرعة ارتفاع مستوى سطح البحر .

واشنطن 07 أبريل 2023 م ( وال ) – افادت دراسة جديدة بأن سرعة ذوبان الصفائح الجليدية زادت مستويات الخطر بشأن تسارع ارتفاع مستويات سطح البحر في العالم الذي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

ووفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن مؤسسة DOI، تذوب أجزاء من صفيحة جليدية قديمة كبيرة تغطي أوراسيا بمقدار 2000 قدم في اليوم – أكثر من طول مبنى إمباير ستيت، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وبحسب البيانات الجديدة، فإن معدل الذوبان هو الأسرع قياسًا حتى الآن ويمكن أن يلقي الضوء على مدى سرعة ذوبان الجليد في جرينلاند وأنتارتيكا إذا استمرت الاتجاهات المناخية الحالية.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، كريستين باتشيلور، “. أن معدل التراجع الموجود في الدراسة الجديدة أعلى بحوالي 20 مرة من أي معدل تراجع تم قياسه من الأقمار الصناعية وأسرع 12 مرة من أي معدل تراجع يتم استخلاصه من الأشكال الأرضية في قاع البحر.

وقالت ان اختلال التوازن الشامل لهذه الصفائح الجليدية ساهم بنحو 0.7 ملم سنويًا في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي منذ التسعينيات. وفقدت القارة القطبية الجنوبية وجرينلاند أكثر من 6.4 مليون طن من الجليد منذ تسعينيات القرن الماضي .

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