طيران الاحتلال يجدد غاراته على قطاع غزة.

غزة 7- ابريل -2023 م ( وال ) – جددت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الجمعة، غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال أطلقت ستة صواريخ على الأقل تجاه موقع شرق حي التفاح شرق غزة محدثة خراباً ودماراً في منازل المواطنين المجاورة، إضافة إلى إلحاق أضرار في مستشفى محمد الدرة القريب من المكان المستهدف.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا غرب محافظة غزة، وآخر غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إضافة لاستهداف موقع “الإدارة المدنية” في بلدة جباليا شمال القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية وموقعا على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب محافظة رفح.

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