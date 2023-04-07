وزير التخطيط يبحث مع سفير فرنسا لدى ليبيا التعاون في التنمية الاقتصادية

طرابلس 07 أبريل 2023 (وال)- بحث وزير التخطيط بحكومة الوحدة محمد الزيداني، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج؛ التعاون الثنائي خاصة في مجال التنمية الاقتصادية وعودة الشركات الفرنسية للمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية بمختلف القطاعات.

كما تم خلال الاجتماع بحسب وزارة التخطيط عبر صفحتها على فيسبوك، مناقشة التعاون في مجال الطاقات المتجددة والمياه والنفط والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة بما يحقق أهداف التنمية في ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن مدير مكتب التعاون الفني ومستشار وزارة التخطيط لشؤون التنمية المحليه حضروا هذا الاجتماع. (وال)

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