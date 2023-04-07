إدارة بايدن تصدر ملخصا للتقارير السرية المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان.

واشنطن 07 أبريل 2023 م ( وال ) – أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ملخصا للتقارير السرية، التي ألقى معظمها اللوم على سلفه دونالد ترامب في انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي في أغسطس 2021 من أفغانستان، لفشله في التخطيط للانسحاب الذي اتفق عليه مع حركة طالبان.

وجاء في ملخص المراجعات أن “خيارات الرئيس بايدن بشأن كيفية تنفيذ الانسحاب من أفغانستان كانت مقيدة بشدة بالظروف التي خلقها سلفه”. ولم تقدم الإدارة السابقة أي خطط لكيفية إجراء الانسحاب النهائي أو إجلاء الأمريكيين أو الحلفاء الأفغان.

وقال الملخص إن إدارة ترامب “ألغت” خدمات دعم اللاجئين وأوقفت معالجة تأشيرات الهجرة الخاصة بآلاف الأفغان الراغبين في المغادرة لأنهم عملوا لصالح الحكومة الأمريكية، مما خلف الكثير من الأعمال المتراكمة.

ويلقي الملخص المكون من 12 صفحة بعض المسؤولية عن فوضى عملية الانسحاب والإجلاء على تقييمات مخابراتية وعسكرية أمريكية معيبة فشلت في التنبؤ بسرعة سيطرة طالبان على السلطة وتوقعت أن تسيطر قوات الأمن الأفغانية .

وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقا مع طالبان في عهد سلف بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لسحب جميع القوات الأمريكية.

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