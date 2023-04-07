إدارة المنطقة الحرة مصراتة تدعو الشركات الإنجليزية للاستثمار في المنطقة

مصراتة 07 أبريل 2023م ( وال ) – أبدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولين هورندال ” إعجابها بحجم الأعمال المنجزة والمشاريع المنفذة بالمنطقة الحرة بمصراتة ومدى جاهزيتها لإستقبال المستثمرين مقارنة بزيارتها الأولى التي كانت بتاريخ يوليو 2021 .

جاء ذلك خلال لقائها امس الخميس رئيس رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة ” محسن السقوطري “ومدير عام المنطقة الحرة ” أيمن الدرويش ” وعدد من مديري الإدارات ..

حيث تركز النقاش الذي حضره مستشار الشؤون السياسية بالسفارة ” فاروق الناجح ” حول دعوة الشركات الأنجليزية للإستثمار بالمنطقة الحرة بمصراتة، وسبل التعريف بالمنطقة الحرة والمزايا والاعفاءات للمستثمر البريطاني.

كما تم استعراض التعاون بشكل أكبر مع الملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى ليبيا ومنظمات الأعمال والوكالات الترويجية والتجارية.

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