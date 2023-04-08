ناسا تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لقياس تلوث الهواء

واشنطن 7 أبريل 2023م (وال)- أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اليوم الجمعة، قمرا اصطناعيا جديدا محملا بجهاز جديد لقياس تلوث الهواء فوق أمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن يتيح هذا الجهاز العلمي الذي أطلقت عليه ناسا اسم “تيمبو” متابعة انتشار الملوثات بدقة أكبر بكثير مما كان ممكنا حتى الآن، بدءا من مصدر انبعاثها وطوال انتشارها بواسطة الرياح.

كما يمكن استخدام هذه البيانات في تطبيقات متعددة ، كتحسين التنبيهات للسكان في حال رداءة نوعية الهواء، وتحديد الأماكن التي ينبغي تركيب أجهزة كشف جديدة فيها على الأرض بشكل أفضل، والمساعدة في البحث عن تأثير ملوثات الغلاف الجوي على الصحة، إضافة إلى تتبع التلوث الناجم عن الحرائق التي تزداد تواترا بسبب الاحترار المناخي. وقال نائب رئيس إنتلسات جان لوك فروليجيه “إن القمر الاصطناعي سيدفع نفسه للوصول إلى الموقع المداري المقرر له”، متوقعا أن تستغرق هذه العملية نحو أسبوعين.

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