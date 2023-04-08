إدارة المنطقة الحرة مصراتة تدعوا الشركات الإنجليزية للاستثمار في المنطقة.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
ناسا تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لقياس تلوث الهواء .
تم النشر منذُ 54 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
جنايات طرابلس تقضي بسجن مدير سابق لشركة الاستثمارات الخارجية.
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
ناسا تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لقياس تلوث الهواء
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
إدارة المنطقة الحرة مصراتة تدعو الشركات الإنجليزية للاستثمار في المنطقة
تم النشر منذُ 6 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك