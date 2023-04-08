فريق العمل التطوعي بودان يستأنف صيانة طريق ودان ابونجيم

ودان 07 ابريل 2023م ( وال ) – استأنف فريق العمل التطوعي بودان حملة ( تي تي ) لصيانة طريق ودان أبونجيم حتى موقع مشروع اللود الزراعي الذي يبعد مسافة مايزيد عن 200 كيلومتر .

حيت شرع الفريق بنصب مخيمه لبدء العمل على ازالة ركام الزوائد التي تتوسط الطريق نتيجة التشققات والحفر على الاتجاهين لغرض تعبئتها بالاسفلت ودكها لسد الحفر والتشققات العميقة التي تسببت في الكثير من حوادت السيارات وازهاق الارواح اضافة الى الخسائر المادية متمثلة في السيارات.

وكان فريق العمل التطوعي بودان قد تسلم 4000 اربعة الاف كيس من الأسفلت البارد وعدد 2 دورات مياه متنقلة وبعض الأدوات والمعدات للمساعدة في صيانة الطريق الرابط بين ودان وابونجيم.

..(وال – الدفرة ) …