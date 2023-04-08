عميد بلدية غريان يتفقد أعمال إدارة خدمات النظافة والبيئة بالمدينة أثناء تأديتهم لمهامهم.

غريان 7 أبريل 2023 (وال) – تفقد عميد بلدية غريان “ناصر بريني” رفقة اعضاء المجلس البلدي أعمال إدارة خدمات النظافة والبيئة بالمدينة أثناء تأديتهم لمهامهم بمجموعة من الشوارع الرئيسية والفرعية.

واستمع عميد البلدية خلال جولته التفقدية لرأي مجموعة من العاملين الميدانين وسائقي الشاحنات بالشركة وحديثهم حول متطلباتهم ومشاكل العمل التي يواجهونها بشكل يومي وبحث إمكانيات حلها بأسرع وقت.

حيث أثنى على مجهوداتهم وشدد على تواصل الأعمال بأفضل وتيرة ممكنة خصوصا بالفترة الحالية التي تشهد فيها شوارع المدينة الرئيسية وغيرها حركة تجارية ومرورية كبيرة بشهر رمضان المبارك.

…(وال غريان)…